Азмун: уважаю любую критику, но остановился ли я в прогрессе, решать тренеру

Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» Сердар Азмун ответил болельщикам, которые обвиняют его в том, что он остановился в прогрессе.
«Я уважаю любую критику, закономерно, когда есть разные мнения. Но судить прежде всего тренеру. У всех бывают взлёты и падения. Но я уверен на сто процентов, что с полной концентрацией и поддержкой болельщиков вернусь на прежний уровень", — цитирует Азмуна сайт «Рубина».
В этом сезоне РФПЛ Азмун провёл 11 матчей и не отметился результативными действиями, но получил две жёлтые карточки.