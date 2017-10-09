Черчесов: хочется, чтобы все звёздные сборные вышли на ЧМ-2018 в России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о возможном невыходе Аргентины и Нидерландов на ЧМ-2018.
«Если команда звёздная, то она попадает. А есть сборные, в которых много звёзд, но команды-звёзды не получается. Пока. Есть и клубы, где много звёзд, и без них даже Лига чемпионов смотрится беднее. Так же и с чемпионатом мира. Нельзя сказать, что он потускнеет из-за отсутствия некоторых звёзд, но их точно будет не хватать. Хочется, чтобы все звёздные сборные вышли и чемпионат мира был максимально насыщен», — цитирует Черчесова сайт РФС.
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