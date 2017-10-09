Мата: матч с «Ливерпулем» — один из главных в сезоне для «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата отметил, что ему вместе с товарищами по команде не нужно дополнительно подчёркивать значение предстоящего выездного матча 8-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (14 октября).
«Это одна из главных игр сезона, без сомнения. Не нужно говорить, что этот матч значит для нас и наших фанатов. Надеюсь, что мы сможем показать отличную игру и привезти три очка в Манчестер. Мы будем стараться продлить серию хороших результатов, которая стартовала с самого начала сезона», — цитирует Мату сайт клуба.
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