В Серии А впервые за 19 лет нет тренерских отставок после семи туров

По окончании первых семи туров итальянской Серии А не случилось ни одной тренерской отставки. Это произошло впервые с сезона-1998/99.
В прошлом сезоне первая отставка произошла уже по окончании двух туров. Тогда «Палермо», ныне выступающий в серии В, 5 сентября уволил Давиде Баллардини. Всего в минувшем розыгрыше чемпионата Италии произошло 12 тренерских отставок.
По данным СМИ, главный тренер «Дженоа» Иван Юрич мог первым потерять работу в этом сезоне, но пока руководство клуба продолжает доверять специалисту.
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