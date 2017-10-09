«Зенит» планирует сделать «Фиорентине» второе предложение по трансферу Кьезы

«Зенит» не оставляет попыток заполучить полузащитника «Фиорентины» Федерико Кьезу. Сине-бело-голубые уже получили один отказ от итальянского клуба, но Кьеза по-прежнему остаётся главной целью питерцев, которые планируют сделать ещё одно предложение, утверждает Тransfermarketweb. За 19-летним футболистом следят также «Бавария» и «Наполи».
Кьеза, который является воспитанником «Фиорентины», регулярно начал попадать в состав команды в прошлом сезоне. В текущем сезоне молодой футболист провёл шесть матчей в Серии А и забил два гола.
Контракт игрока с «Фиорентиной» рассчитан до 2021 года, но стороны уже ведут переговоры о его продлении.
«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу, но получил отказ