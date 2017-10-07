«Зенит» предлагал «Фиорентине» € 40 млн за 19-летнего Кьезу, но получил отказ

«Фиорентина» отклонила предложение «Зенита» о трансфере полузащитника Федерико Кьезы. Сине-бело-голубые предлагали за 19-летнего футболиста € 40 млн плюс бонусы, но «фиалки» даже не стали рассматривать это предложение, информирует Firenze Viola. При этом издание не уточняет, когда именно «Зенит» делал предложение — в летнее трансферное окно или позднее.
Кьеза, который является воспитанником «Фиорентины», регулярно начал попадать в состав команды в прошлом сезоне. В текущем сезоне молодой футболист провёл шесть матчей в Серии А и забил два гола.
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