44-летний вратарь сборной Египта: вообще-то я мечтал попасть на ЧМ-2022!

Капитан сборной Египта Эссам Эль-Хадари, который может стать самым возрастным игроком в истории чемпионатов мира, с иронией отметил, что хотел попасть на ЧМ-2022.
«Когда я говорил, что мечтаю попасть на ЧМ, я имел ввиду ЧМ-2022! Сейчас мы празднуем выход в финальную часть и будем праздновать вплоть до приезда в Россию», — цитирует 44-летнего вратаря Ghanasoccernet.
Сборная Египта завоевала путёвку на первенство мира. 15 января голкиперу исполнится 45 лет. В данный момент рекорд принадлежит колумбийскому вратарю Фариду Мондрагону, сыгравшему на ЧМ-2014 в возрасте 43 лет и четырёх дней.
Голкипер сборной Египта может стать самым возрастным игроком в истории ЧМ