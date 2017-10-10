Головин: в идеале хотел бы сыграть уже в Краснодаре, но пока не могу загадывать

Полузащитник ЦСКА Александр Головин рассказал о своем состоянии. Игрок продолжает восстановление после травмы голеностопа, полученной в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0) 1 октября.
«Самочувствие нормальное, прогресс идёт, восстанавливаюсь. Всё это время, пока находился в сборной, лечился. Думаю, уже через несколько дней буду тренироваться в общей группе. Конечно, тренируюсь по облегчённой программе, делал пробежки, занимался в тренажёрном зале. В идеале хотелось бы сыграть уже в Краснодаре, но пока не могу загадывать. Усталости у меня никакой нет. Я молодой игрок, и чем больше буду играть, тем лучше», — сказал игрок в эфире программы «Футбол России».
В ближайшем туре российского чемпионата ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Краснодаре 14 октября.