Головин вернулся в расположение ЦСКА из сборной России

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который с 2 октября работал по индивидуальному графику в составе сборной России, вернулся в расположение ЦСКА.
Как сообщает официальный сайт «армейцев», 8 октября 21-летний Головин прибудет на базу команды в Ватутинках, где продолжит восстановление после травмы голеностопа, полученной в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0) 1 октября.
Напомним, что Головин пропустил вчерашний контрольный матч, в котором сборная России в Москве обыграла команду Южной Кореи (4:2).
В ближайшем туре российского чемпионата ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Краснодаре 14 октября.
Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном