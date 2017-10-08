100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

Головин вернулся в расположение ЦСКА из сборной России

8 октября 2017, воскресенье. 10:17 Футбол

Полузащитник ЦСКА Александр Головин, который с 2 октября работал по индивидуальному графику в составе сборной России, вернулся в расположение ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт «армейцев», 8 октября 21-летний Головин прибудет на базу команды в Ватутинках, где продолжит восстановление после травмы голеностопа, полученной в матче 12-го тура российской Премьер-Лиги с «Уфой» (0:0) 1 октября.

Напомним, что Головин пропустил вчерашний контрольный матч, в котором сборная России в Москве обыграла команду Южной Кореи (4:2).

В ближайшем туре российского чемпионата ЦСКА сыграет с «Краснодаром». Матч состоится в Краснодаре 14 октября.

Головин не сыграет с Южной Кореей и может пропустить матч с Ираном
Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Александр Головин Травмы — футбол
Новости. Чемпионат мира 2018
8 октября 2017, воскресенье
10:17 Головин вернулся в расположение ЦСКА из сборной России
10:10 Дешам стал рекордсменом по количеству победу на посту тренера сборной Франции
09:40 Казахстан – Армения: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:13 Литва – Англия: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00
09:01 Володько: неприятно проигрывать Нидерландам с таким непонятным пенальти
08:23 Де Брёйне: последний раз я играл на таком плохом поле в семилетнем возрасте
04:31 Роналду вышел на третье место по количеству голов за сборную
04:05 Каборе стал участником потасовки игроков ЮАР и Буркина-Фасо
03:41 Сантуш объяснил решение не включать Роналду в стартовый состав на матч в Андорре
03:21 Сборная Коста-Рики вышла на ЧМ-2018
02:47 Арбитр засчитал спорный гол на первой минуте игры ЮАР и Буркина-Фасо
02:32 Тренер Литвы Янкаускас: чтобы остановить Кейна, нужно не пустить его на стадион
02:19 Феллайни получил травму колена в матче сборной Бельгии в Сараево
01:21 Саутгейт: англичане не могут считать себя топ-игроками, пока они это не докажут
01:02 Дисквалифицированные Пике и Давид Сильва покинули расположение сборной Испании
00:57 Адвокат: трудно представить, что сегодня кто-то может проиграть со счетом 0:8
00:51 Канте получил травму в матче сборной Франции
00:33 Ковальчук — о победе сборной России: звери! Смолов — монстр!
7 октября 2017, суббота
23:58 Криушенко: сборная Беларуси заставила Нидерланды обороняться, нервничать
23:57 Гана попросила ФИФА рассмотреть возможность переиграть отборочный матч с Угандой
23:39 Франция выиграла в Болгарии и вышла на 1-е место, Нидерланды обыграли Беларусь
23:37 Сборная Греции одолела Кипр и вышла на второе место в группе H
23:36 Португалия обыграла Андорру, дубль Цубера помог Швейцарии разгромить Венгрию
23:20 Роналду повторил рекорд по числу голов в европейском отборочном турнире ЧМ
23:02 Пануччи: в Италии вокруг сборной часто бывает слишком много негатива
22:03 Кейн: не хочу, чтобы сборная Англии слишком сильно опережала события
21:38 Марлос: волновался во время дебюта за Украину, со временем всё будет хорошо
21:31 Русская красавица, чеканка Черчесова и поклон корейцев фанатам. Фоторепортаж
21:23 Роналду не попал в стартовый состав сборной Португалии на матч с Андоррой
21:01 Сборная Италии гарантировала себе участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2018
20:52 Сборная Нигерии досрочно вышла на ЧМ-2018 в России
20:52 Сборная Швеции разгромила Люксембург и возглавила свою группу в отборе ЧМ-2018
20:50 Бельгия со счётом 4:3 обыграла Боснию, Эстония забила шесть голов Гибралтару
20:14 Булыкин: сборная потеряла концентрацию, в официальных матчах такого не было бы
20:14 Колосков: в сборной России собраны квалифицированные игроки, мы на верном пути
20:00 Мутко: когда закончится отбор на ЧМ, сборная России начнёт настоящую подготовку
19:53 Рауш: Черчесов пожелал удачи и указал, как нужно действовать на стандартах
19:47 Кузяев: не важно, как забила сборная России, главное, удалось победить
19:46 Кокорин: спасибо корейцам за два автогола, давно такого не было
19:41 Пономарёв: от такой команды, как Южная Корея, нельзя пропускать два
19:35 Мутко: по игре сборная России стоит в начале пути, ещё есть над чем работать
19:35 Черчесов: болельщики относятся к сборной России с симпатией после КК-2017
19:24 Мутко: рассматриваем Францию как соперника для товарищеского матча сборной
19:20 Созин: Васин обязан играть матчи до конца, почти все его ошибки — результативные
19:12 Тренер Южной Кореи: надеемся в будущем играть так же хорошо, как сборная России
Все новости RSS
Партнерский контент