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Тренер сборной Габона подозревает, что команду отравили перед матчем в Марокко

10 октября 2017, вторник. 03:35 Футбол

Главный тренер сборной Габона Хосе Антонио Камачо предложил версию произошедшего со своими футболистами в Марокко перед матчем пятого тура отборочного цикла чемпионата мира — 2018, проигранной со счётом 0:3.

«Очень подозрительно, что половина команды перед матчем заболела. Мы не дождались ужина в номерах отеля, поэтому пришлось отправиться в ресторан. Во время игры моя команда выглядела безразличной и обессиленной. Кроме того, плохо себя чувствовали и члены тренерского штаба. Всё это не оправдание, ведь у Марокко отличная команда, но это то, что на самом деле произошло.

Также хочу отметить, что за день до игры мы попросили мячи для тренировки, но нам их не предоставили. Федерация Габона обсудит эту ситуацию с ФИФА», — заявил специалист в эфире радиостанции Marca.

Ранее своё подозрение по поводу отравления апельсиновым соком высказал нападающий сборной Габона Пьер-Эмерик Обамейянг.

Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Габона — Футбол Сборная Марокко — Футбол Хосе Антонио Камачо
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