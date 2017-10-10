Швайнштайгер: был очень рад услышать, что «Баварию» вновь возглавил Хайнкес

Бывший полузащитник «Баварии» Бастиан Швайнштайгер, защищающий ныне цвета американского клуба «Чикаго Файр», одобряет позицию руководства немецкого гранда, сделавшего ставку на Юппа Хайнеса после увольнения Карло Анчелотти с поста главного тренера мюнхенцев. Швайнштайгер, знающий о методах Хайнкеса не понаслышке, считает, что этот специалист будет полезен команде.
«Я был очень рад услышать, что «Баварию» вновь возглавил Хайнкес. Это отличный и опытный специалист. Хайнкес связан с «Баварией» и выполняет свои обязанности с радостью», — приводит слова Швайнштайгера Bild.
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