Румменигге не исключает, что после сезона-2017/18 «Баварию» возглавит Тухель

Руководство «Баварии» рассматривает кандидатуру бывшего наставника дортмундской «Боруссии» Томаса Тухеля в качестве главного тренера мюнхенцев со следующего сезона. Об этом сообщил председатель правления немецкого гранда Карл-Хайнц Румменигге. В данный момент «Баварию» возглавляет Юпп Хайнкес, сменивший на этом посту отправленного в отставку Карло Анчелотти.
«Тухель у руля «Баварии»? Я этого не хочу исключать. Что же касается назначения Хайнкеса, то мы принимали решение не против Тухеля, а в пользу Юппа», — приводит слова Румменигге Bild.
Румменигге: на данный момент Хайнкес — идеальный тренер для «Баварии»