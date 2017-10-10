Гендир РФС — о видеоповторах: прогресс идёт, и оставаться в стороне мы не можем

Генеральный директор РФС Александр Алаев рассказал о внедрении системы видеорефери в российском чемпионате и как он к этому относится.
«Это совместная инициатива РФС и РФПЛ. Прогресс идёт, и оставаться в стороне мы не можем. Пока много вопросов к системе: надо всё внимательно изучить и посмотреть на опыт стран, которые её уже задействовали. Потом соберём материал для предварительного эксперимента и примем окончательное решение.
Нам не надо сейчас покупать оборудование на все стадионы. Для начала нам нужно 1-2 комплекта, что провести тренировку арбитров, а затем перейти к стадии «офлайн» Оборудование на все стадионы понадобится, когда мы решимся на этот эксперимент. Учитывая, что его поставляют около 18 компаний, стоимость будет только уменьшаться, так как отсутствует монополист», — рассказал Алаев в беседе корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.