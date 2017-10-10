Канте из-за травмы пропустит около трёх недель

Полузащитник «Челси» и сборной Франции Н’Голо Канте пропустит около трёх недель из-за травмы. Футболист получил повреждение в матче квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с Болгарией (1:0) и покинул поле уже на 34-й минуте. В ходе обследования выяснилось, что у 26-летнего француза мышечная травма задней поверхности бедра, пишет Goal.
Таким образом, Н’Голо Канте не поможет «Челси» в матчах Премьер-лиги с «Кристал Пэлас» (14 октября), «Уотфордом» (21 октября) и «Борнмутом» (28 октября), а также во встречах Лиги чемпионов с «Ромой» (18 октября) и Кубка лиги с «Эвертоном» (24 октября).
Канте из-за повреждения пропустит матч Франция — Беларусь