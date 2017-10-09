Канте из-за повреждения пропустит матч Франция — Беларусь

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте не сможет помочь сборной Франции в матче отборочного турнира чемпионата мира — 2018 с командой Беларуси.
Канте получил повреждение в матче с командой Болгарии (1:0) 7 октября. 26-летний футболист был вынужден покинуть поле на 34-й минуте.
По словам главного тренера сборной Франции Дидье Дешама, у Канте мышечная травма задней поверхности бедра и он не сыграет в ближайшем матче, сообщает Sky Sports.
Матч Франция – Беларусь состоится 10 октября на стадионе «Стад де Франс». Начало — в 21:45 мск.
Таблица группы А после 9 туров: 1. Франция — 20 очков; 2. Швеция — 19; 3. Нидерланды — 16; 4. Болгария — 12; 5. Беларусь — 5; 6. Люксембург — 5.
Канте получил травму в матче сборной Франции