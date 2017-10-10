После матча сборных Израиля и Испании на поле выбежал болельщик с ножом

После завершения отборочного матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборными Израиля и Испании на поле выбежали несколько болельщиков, один из которых имел при себе нож, сообщает AS.
Вооружённый фанат направлялся к полузащитнику сборной Испании и «Реала» Иско, но был задержан полицией до того момента, как добежал до него. После данного инцидента болельщик был задержан полицией для проведения допроса.
Сборная Испании вышла в финальную часть чемпионата мира, заняв в своей отборочной группе первое место.
Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой над Израилем, Италия обыграла Албанию