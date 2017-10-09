Испания завершила отбор ЧМ-2018 победой над Израилем, Италия обыграла Албанию

В заключительном матче 10-го тура группы G отборочного турнира чемпионата мира 2018 года сборная Израиля на своём поле принимала команду Испании. Встреча проходила на стадионе «Тедди» и завершилась победой гостей со счётом 2:0.
Единственный мяч в этой встрече на 76-й минуте записал на свой счёт полузащитник Асьер Ильяраменди. Испания, которая оформила путёвку на ЧМ-2018 досрочно, уверенно заняла первое место в группе, одержав девять побед и лишь раз сыграв вничью.
В другом матче группы, который проходил параллельно, сборная Италии на выезде обыграла команду Албании со счётом 1:0. Единственный гол забил Антонио Кандрева. Итальянцы ещё до сегодняшней встречи обеспечили себе второе место в группе, которое позволит им сыграть в стыковых матчах.
Ещё в одном матче сборная Македонии разгромила на своём поле команду Лихтенштейна со счётом 4:0.
Итоговое турнирное положение в группе G: 1. Испания – 28 очков; 2. Италия – 23; 3. Албания – 13; 4. Израиль – 12; 5. Македония – 11; 6. Лихтенштейн – 0.