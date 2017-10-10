Россия – Иран: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

Сегодня, 10 октября, в Казани на стадионе «Казань Арена» состоится товарищеский матч между сборными России и Ирана. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия – Иран.
Матч 10.10.2017 рассудит сербская бригада арбитров во главе с рефери Милорадом Мажичем. Ему будут помогать Милован Ристич и Далибор Джурджевич.
Ранее команды встречались один раз. Матч состоялся 9 февраля 2011 года в Абу-Даби. Тогда победу одержали футболисты сборной Ирана со счётом 1:0.
Сборная России сыграет против Ирана в красной форме