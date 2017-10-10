Сорокин — о готовности Самары: проблемы по отдельным видам работ — не критично

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» и член исполкома Российского футбольного союза Алексей Сорокин на семинаре городов – организаторов чемпионата мира—2018 прокомментировал информацию некоторых СМИ об отстранении Самары от проведения турнира.
«Проблемы по отдельным видам работ — это не критично. Речь идёт не об отставании от графика или госконтракте. Это отставание по отдельным видам работ, которое можно компенсировать», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата».
Также Сорокин ответил на вопрос о готовности Казани принять около сотни тысяч болельщиков во время чемпионата мира—2018.
«Казань готова принять болельщиков на чемпионате мира. У города на сегодняшний день достаточно большой гостиничный фонд с разным уровнем звездности. Добавится также место размещения команд, что является для нас даже большим вызовом. Часть команд будет жить за пределами города – это значит, что нужно обеспечить безопасность маршрута. Над этим мы с оргкомитетом работаем. Что касается болельщиков, по опыту КК вопросов меньше. Да, они приезжают, но многие, к сожалению для города, не остаются ночевать, так как игры проходят в разных городах. А так, мы готовы. На Кубке конфедераций и чемпионате мира по плаванию проблем с номерным фондом не возникало», — отметил Сорокин.