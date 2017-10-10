ФИФА: нет никаких данных, что Самара может быть отстранена от ЧМ-2018

Руководитель департамента ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер на семинаре городов – организаторов чемпионата мира—2018 заявил, что не обладает данными о возможном отстранении Самары от турнира.
Ранее в некоторых СМИ сообщалось, что в Самаре есть проблемы со строительством стадиона. Однако, по словам Криса Унгера, с подобными проблемами сталкивались и города – организаторы прошлых чемпионатов мира.
«У меня нет никаких данных о том, что Самара может быть отстранена от чемпионата мира, равно как и любой другой город. Думаю, в Самаре всё будет хорошо. У них нет другого выхода, кроме как решить свои проблемы. Они не первые и не последние – мы наблюдали подобную ситуацию и в Бразилии, и в ЮАР», – цитирует Унгера «Татар-информ».
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