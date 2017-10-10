Сорокин: такими темпами получим хорошее количество болельщиков на ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» и член исполкома Российского футбольного союза Алексей Сорокин рассказал о старте продаж билетов на матчи чемпионата мира—2018.
«Старт продаж билетов на чемпионат мира оцениваю очень высоко, мы сразу увидели приличные темпы. Мы получили 1,3 млн заявок. На конец недели – более 1,5 млн. Думаю, что такими темпами мы получим хорошее количество болельщиков. Большая доля иностранных заявок приходится на Мексику, США, Бразилию и Аргентину. Большее количество заявок подано на 3-ю и 4-ю категории билетов. Это естественно. Огромной популярностью пользуются финалы и полуфиналы», — передаёт слова Сорокина корреспондент «Чемпионата».
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