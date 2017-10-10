Колосков: Украина без ЧМ – это политическая, нравственная и спортивная потеря

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал невыход сборной Украины на чемпионат мира 2018 года. Накануне подопечные Андрея Шевченко уступили дома команде Хорватии (0:2) и финишировали в квалификации на третьем месте в группе.
«Я всё расцениваю не с позиции политики, а с позиции наших добрососедских отношений. У нас отличные отношения с федерацией футбола Украины, футболистами и тренерами. Исходя из реальности, у Украины очень сильная национальная сборная, которая привлекает к себе внимание болельщиков. Наверняка в Россию приехали бы украинские болельщики, и это помогло бы наладить отношения между нашими странами. Знаю, что на Украине большинство людей переживают из-за той ситуации, которая сложилась между нашими государствами. Отсутствие Украины на чемпионате мира – это потеря по политическим, нравственным и спортивным признакам», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.