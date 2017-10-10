Президент Украины: это поражение, которое должно сделать нашу сборную сильнее

Президент Украины Пётр Порошенко высказал мнение, что поражение сборной Украины в домашнем отборочном матче ЧМ-2018 против сборной Хорватии (0:2) должно сделать украинскую команду сильнее.
Проиграв, украинцы лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата мира, который в 2018 году пройдёт в России. Подопечные Андрея Шевченко заняли в группе третье место, первыми стали исландцы, вторыми — хорваты.
«Это поражение, которое должно сделать сборную сильнее. Надо ещё много работать», — написал Порошенко в «Фейсбуке».
Сборная Исландии вышла на ЧМ-2018 в России, Украина заняла третье место в группе