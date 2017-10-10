Зидан и Перес раздумывают над продажей Бэйла из-за его постоянных травм

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл может покинуть мадридский клуб. Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан и президент Флорентино Перес обеспокоены постоянными травмами валлийца и раздумывают о том, чтобы продать его следующим летом, сообщает интернет-издание El Confidencial.
Бэйл из-за травм пропустил примерно половину прошлого сезона, а в начале октября этого года у него диагностировали повреждение икроножной мышцы, из-за которого он выбыл на один месяц.
В текущем сезоне 28-летний форвард «Реала» провёл пять матчей в испанской Примере и забил два гола.
Вальдано: Бэйл нуждается в игровой практике, но постоянно начинает с нуля