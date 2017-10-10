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«Барселона» продолжит выступать в Примере и Кубке Испании

10 октября 2017, вторник. 17:48 Футбол

«Барселона» продолжит выступать в Примере и в Кубке Испании, даже если Каталония решит выйти из состава Испании, сообщает Mundo Deportivo.

«Барселона» является членом каталонской федерации футбола, которая не намерена отделяться от Королевской испанской футбольной федерации.

Испанская лига также не рассматривает варианта исключения «Барселоны» из чемпионата страны. Подобное развитие событий привело бы к снижению доходов от телевизионных прав Примеры на 30-40%, что затронуло бы все клубы высшего испанского дивизиона.

Напомним, что 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости, который в Мадриде считают нелегитимным.

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Источник: Mundo Deportivo Сообщить об ошибке
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10 октября 2017, вторник
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