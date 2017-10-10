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Экс-скаут «Зенита» рассказал, кто из топовых футболистов мог перейти в команду

10 октября 2017, вторник. 18:03 Футбол

Бывший скаут «Зенита» Армен Маргарян рассказал, кандидатуры каких игроков на трансферном рынке петербургский клуб рассматривал в последние годы.

«Глик мог стать нашим игроком, Жоау Мариу. Когда встал вопрос о том, что уходит Халк, мы рассматривали много игроков разного уровня: за € 30-40 млн или дешевле.

Наш шорт-лист был разделён на три категории. Большие трансферы. Футболисты, которые, возможно, сделают команду сильнее. Среди них были Оскар, Юлиан Дракслер, Миралем Пьянич, Матео Ковачич, Эрик Ламела, Бернарду Силва.

Реальные трансферы. Футболисты, которые по сравнению с Халком не сделают «Зенит» слабее: Марко Рог, Марко Пьяца, Никола Сансоне, Федерико Бернардески.

Молодёжь. Игроки в ротацию, которые смогут через полгода конкурировать и поборются за попадание в стартовый состав. Среди них был Александр Зинченко, например.

При этом мы искали футболистов не из топ-клубов, а тех, кто ещё не раскрыт, у кого умеренные аппетиты по зарплате, и до 26 лет. То есть игроков, за которых мы конкурировали бы с «Бенфикой», «Порту», «Монако». То есть с клубами, которые покупают игроков для дальнейшей перепродажи.

Было время, мы интересовались Нильссон-Линделёфом. Лично я смотрел его на чемпионате Европы. Уходил Гарай, и нужен был защитник. Я не знаю, по какой причине он не оказался в «Зените», это было в компетенции Антона Евменова. Кандидатуры были разные. Тот же Мусаккио. Он сильно нравился не только мне, но и коллегам и был достойным кандидатом, чтобы заменить Гарая или составить с ним пару в центре обороны", — сказал Маргарян.

Экс-скаут «Зенита»: ошибался, когда считал, что Джикия не сможет усилить клуб
Источник: Sports.ru Сообщить об ошибке
Теги
Интер Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ФК Зенит ФК Монако Александр Зинченко Виктор Нильссон-Линделёф Жоау Мариу Камил Глик Трансферы
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10 октября 2017, вторник
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