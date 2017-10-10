Мостовой: Кутепов в очередной раз показал плохую координацию

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал ничейный результат товарищеского матча Россия – Иран (1:1).
«Для меня данный результат был предсказуемым. До матча о сборной Ирана мы знали совсем немного. И теперь увидели, что это хорошая и крепкая команда. Стоит отметить их сыгранность в обороне и средней линии. В первом тайме российская сборная не смогла создать ни одного момента. Отметил бы иранского нападающего Мехди Тареми, который был очень активен на фланге. Иранская сборная, открыв счёт, немного растерялась. Видимо, не ожидали, что удастся повести. Думаю, что в эпизоде с пропущенным мячом виноват Илья Кутепов. Он в очередной раз показал плохую координацию. Уже не первый раз его с лёгкостью обыгрывают. Георгий Джикия делал всё возможное, он действовал на грани фола. Но ещё раз отмечу иранского нападающего, который просочился и сделал отличную голевую передачу.
После двух товарищеских матчей можно с уверенностью назвать шесть игроков, которые точно сыграют на чемпионате мира. По остальным позициям ещё остаются вопросы. Что касается Андрея Лунёва, то отмечу его уверенность в сегодняшнем матче. Вратарь должен внушать уверенность своими действиями, и у Лунёва это отлично получается. В эпизоде с пропущенным голом его вины нет», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.