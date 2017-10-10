Боснийские болельщики во время матча в Таллине забросали поле файерами

Болельщики сборной Боснии и Герцеговины во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Эстонии, проходящем на стадионе «Ле Кок Арена — Лиллекюла» в Таллине, начали использовать пиротехнику. С трибун за воротами на поле одновременно полетело несколько десятков файеров.
Игра, которую обслуживает российский арбитр Владислав Безбородов, была остановлена на несколько минут, чтобы убрать с газона пиротехнические изделия.
Видео о том, что происходило на стадионе в Таллине, можно посмотреть в «твиттере» TheRealCasuals.