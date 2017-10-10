Греция победила Гибралтар и сыграет в стыковых матчах, Бельгия разгромила Кипр

Сборная Греции на своём поле со счётом 4:0 разгромила команду Гибралтара в матче квалификации чемпионата мира 2018 года и финишировала на втором месте в группе Н, обеспечив себе участие в стыковых играх, которые пройдут в ноябре. Голами в составе греков отметились Василис Торосидис, Яннис Манниатис и Константинос Митроглу, оформивший дубль.
Досрочно обеспечившая себе выход на ЧМ-2018 сборная Бельгии разгромила Кипр (4:0). Дубль записал на свой счёт капитан «красных дьяволов» Эден Азар, один гол забил его родной брат Торган, а ещё один — вышедший на замену Ромелу Лукаку.
Сборная Боснии и Герцеговины в заключительном матче квалификации в гостях одолела Эстонию (2:1).
Итоговая турнирная таблица группы H: 1. Бельгия — 28 очков; 2. Греция — 19; 3. Босния и Герцеговина — 17; 4. Эстония — 11; 5. Кипр — 10; 6. Гибралтар — 0.