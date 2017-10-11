Наставник сборной США — о невыходе на ЧМ-2018: это позор

Главный тренер сборной США Брюс Арена прокомментировал непопадание команды на чемпионат мира 2018 года. В матче заключительного, 10-го, тура североамериканской квалификации американцы проиграли сборной Тринидада и Тобаго со счётом 1:2 и заняли лишь пятое место в отборочной группе.
«Мы очень разочарованы. Сегодня всё зависело от нас. Нет никаких оправданий того, что мы не смогли забить второй гол и добыть хотя бы ничью.
Это позор. Мы не должны были пропускать этот чемпионат мира. Всю ответственность я беру на себя», — приводит слова Арены Reuters.
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