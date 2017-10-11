Жена Месси — Лионелю: ты заслуживаешь выхода на ЧМ больше, чем кто-либо

Антонелла Рокуццо, жена нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, после матча отборочного цикла ЧМ-2018 с Эквадором призналась, что гордится своим мужем. Встреча Эквадор — Аргентина завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей, все три гола аргентинцев забил Месси. Этот результат позволил сборной Аргентины напрямую выйти на чемпионат мира — 2018.
«Горжусь. Никто и не сомневался, как обычно. Ты заслуживаешь этого больше, чем кто-либо! Теперь возвращайся поскорее домой, я скучаю», — написала Рокуццо на своей странице в «Инстаграме».
Пост можно посмотреть на странице Антонеллы в «Инстаграме».
И Месси едет на чемпионат мира. Он вытащил Аргентину в одиночку
Действительно гений.