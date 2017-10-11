Защитник сборной США: этот автогол будет преследовать меня всю жизнь

Защитник сборной США Омар Гонсалес извинился за автогол, который забил в матче квалификации ЧМ-2018 с Тринидад и Тобаго (1:2). На 17-й минуте футболист срезал мяч в собственные ворота. Поражение лишило американцев путёвки на чемпионат мира в России.
«Этот автогол будет преследовать меня всю жизнь. Даже не знаю, как выразить словами, что я чувствую. То, что должно было стать праздником, теперь… Это ужасно. Хочу извиниться перед американскими болельщиками, которые поддерживали нас, которые хотели поехать на чемпионат мира в Россию, которые верили в нас. Мы подвели целую нацию», — цитирует Гонсалеса официальный сайт MLS.
Турнирную таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».
Видео автогола можно посмотреть в «твиттере» Yahoo! Sport UK.