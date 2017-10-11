«Урал» и ХК «Автомобилист» проведут благотворительный матч на льду в валенках

«Урал» и хоккейный клуб «Автомобилист» проведут между собой уникальный благотворительный матч. 11 ноября 2017 года основные составы обоих клубов сразятся друг с другом на площадке КРК «Уралец». Хоккеисты и футболисты выйдут на лёд в валенках и сыграют два тайма. Один — в хоккей с мячом, а второй – в футбол.
«Подобное мероприятие с участием профессиональных игроков хоккейного и футбольного клубов пройдёт впервые в истории спорта. Уральских болельщиков обеих команд ждёт большая развлекательная программа, а все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната «Эверест», в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП», — говорится на официальном сайте «Урала».
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