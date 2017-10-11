Марсьяль не планирует покидать «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль не планирует покидать свою команду. Как сообщает Manchester Evening News, французский футболист доволен своим положением, даже несмотря на то, что не имеет постоянной игровой практики.
В текущем сезоне Марсьяль провёл за манкунианцев девять матчей, в которых забил пять голов и сделал пять результативных передач. При этом в матчах АПЛ он всего один раз вышел в основном составе.
Ранее в СМИ сообщалось, что к 21-летнему игроку проявляют интерес «Арсенал» и «Барселона».
«Барселона» следит за Марсьялем