Сборная Испании в ноябре может провести товарищеский матч с Португалией

Сборная Испании может провести с командой Португалии товарищеский матч в ноябре нынешнего года. Как сообщает AS, встреча может состояться на новом домашнем стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано». Отмечается, что игра может пройти 6-9 или 10-13 ноября.
Сборная Испании заняла в своей отборочной группе чемпионата мира—2018 первое место и добилась права участия в финальной стадии турнира. Португальцы также добились путёвки на мировое первенство, обыграв в последнем туре команду Швейцарии (2:0) и заняв в своей группе первую строчку.
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