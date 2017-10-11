Глушаков и Промес вернулись в общую группу, Джано может понадобиться операция

В сегодняшней тренировке «Спартака» приняли участие полузащитники Денис Глушаков и Квинси Промес. Они восстановились после травм и вернулись в общую группу.
Полузащитник Роман Зобнин и нападающий Зе Луиш работали по индивидуальной программе. Голкипер Артём Ребров, защитник Георгий Тигиев и полузащитник Артём Тимофеев лечатся.
Полузащитник Джано Ананидзе направлен на консультацию в клинику в Риме для решения вопроса о возможной операции в связи с травмой сухожилия левого голеностопного сустава. Из-за неё Джано не мог полноценно тренироваться последние дни, сообщает официальный сайт «Спартака».
В ближайшем туре российской Премьер-Лиги подопечные Массимо Карреры 13 октября сыграют в Грозном с «Ахматом».
Зе Луиш не поможет «Спартаку» в матче с «Ахматом»