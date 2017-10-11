Юсупов сегодня перенесёт операцию в связи с разрывом крестообразных связок

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», порвал крестообразные связки колена. Сегодня, 11 октября, игрок перенесёт операцию.
Накануне стало известно, что 28-летний футболист получил травму связок колена на одной из тренировок «Ростова». Точные сроки, которые потребуются игроку на восстановление, станут известны позже.
Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.
Полузащитник «Ростова» Юсупов получил травму связок колена