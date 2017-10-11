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Юсупов сегодня перенесёт операцию в связи с разрывом крестообразных связок

11 октября 2017, среда. 17:58 Футбол

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за «Ростов», порвал крестообразные связки колена. Сегодня, 11 октября, игрок перенесёт операцию.

Накануне стало известно, что 28-летний футболист получил травму связок колена на одной из тренировок «Ростова». Точные сроки, которые потребуются игроку на восстановление, станут известны позже.

Юсупов перешёл на правах аренды из «Зенита» в «Ростов» в июле этого года. В текущем сезоне он провёл 11 матчей в РФПЛ и забил один гол.

Полузащитник «Ростова» Юсупов получил травму связок колена
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Ростов Артур Юсупов Травмы — футбол
Новости. Футбол
11 октября 2017, среда
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