Агент Озила сообщил о позитивном ходе переговоров по контракту с «Арсеналом»

Агент Эркут Согут, представляющий интересы полузащитника «Арсенала» Месута Озила, рассказал, как идут переговоры о новом контракте 28-летнего футболиста с лондонским клубом.
«Озил хочет играть ещё два-три года в английской Премьер-лиге. Наши контакты с «Арсеналом» продолжаются и идут позитивно», – приводит слова агента The Telegraph.
Напомним, действующий контракт игрока сборной Германии с «Арсеналом» истекает летом 2018 года.
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