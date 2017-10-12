Блинд: летом во время ЧМ-2018 буду чувствовать себя ещё хуже, чем сейчас

Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Дейли Блинд выразил разочарование в связи с неудачами в квалификационном раунде чемпионата мира — 2018. «Оранжевые» заняли третье место в отборочной группе А и пропустят второй крупный футбольный турнир подряд.
«Отсутствие сборной на двух крупных турнирах подряд — это самая низкая точка в моей карьере. Я уже чувствую это, и, полагаю, летом во время чемпионата мира будет ещё хуже.
Мы должны были выиграть первый матч со Швецией, поскольку играли намного лучше, но встреча закончилась со счётом 1:1. В матче с Францией мы пропустили слишком много голов. Победа шведов над Люксембургом со счётом 8:0 была просто невообразимой. Но нужно смотреть на себя, в этой отборочной кампании мы были недостаточно хороши», — отметил Блинд в интервью ANP.