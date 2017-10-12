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В «Хоффенхайме» не опасаются разговоров об интересе «Баварии» к Нагельсману

12 октября 2017, четверг. 09:48 Футбол

Руководство «Хоффенхайма» не опасается того, что интерес мюнхенской «Баварии» к главному тренеру их команды Юлиану Нагельсману причинит ей ущерб. Об этом сказал спортивный директор «Хоффенхайма» Александер Розен.

«В течение месяцев появлялись различные спекуляции на этот счёт. Но они никогда не становились темой, которая могла бы нанести ущерб команде или же оказывать негативное воздействие на Нагельсмана. Правда, после отставки Анчелотти вопрос начали обсуждать в большей степени», — приводит слова Розена Bild.

Ранее сам 30-летний Нагельман отмечал, что в его мечтах о будущем «Бавария» играет определённую роль.

Хитцфельд: «Бавария» захочет Нагельсмана, если «Хоффенхайм» станет чемпионом
Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Хоффенхайм
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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