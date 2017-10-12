В «Хоффенхайме» не опасаются разговоров об интересе «Баварии» к Нагельсману

Руководство «Хоффенхайма» не опасается того, что интерес мюнхенской «Баварии» к главному тренеру их команды Юлиану Нагельсману причинит ей ущерб. Об этом сказал спортивный директор «Хоффенхайма» Александер Розен.
«В течение месяцев появлялись различные спекуляции на этот счёт. Но они никогда не становились темой, которая могла бы нанести ущерб команде или же оказывать негативное воздействие на Нагельсмана. Правда, после отставки Анчелотти вопрос начали обсуждать в большей степени», — приводит слова Розена Bild.
Ранее сам 30-летний Нагельман отмечал, что в его мечтах о будущем «Бавария» играет определённую роль.
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