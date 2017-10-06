Хитцфельд: «Бавария» захочет Нагельсмана, если «Хоффенхайм» станет чемпионом

Бывший главный тренер «Баварии» и сборной Швейцарии Оттмар Хитцфельд поделился мнением о том, может ли мюнхенцев по окончании нынешнего сезона возглавить наставник «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсман. 30-летний специалист недавно говорил о том, что в будущем хотел бы работать у руля немецкого гранда.
«Ясно, что «Бавария» захочет Нагельсмана, если «Хоффенхайм» станет чемпионом Германии. Но если его команда займёт 6-е или 7-е место, то это уже не будет такой горячей темой. Думаю, в самой «Баварии» ещё не определились в этом вопросе», — цитирует Хитцфельда tz.
Руководство «Баварии» уволило с поста главного тренера Карло Анчелотти и в данный момент ведёт переговоры с экс-наставником команды Юппом Хайнкесом.
Гнабри: чувствую себя частью «Баварии»