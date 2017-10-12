Гамула: Месси и Роналду очень похожи. Почти как братья Березуцкие

Бывший главный тренер «Ростова» и постоянный автор «Чемпионата» Игорь Гамула поделился мнением о нападающем Лионеле Месси, хет-трик которого в гостевом матче со сборной Эквадора (3:1) помог национальной команде Аргентины выйти на ЧМ-2018.
«Вот была у меня уверенность, что Аргентина решит свои вопросы и точно поедет на ЧМ. Виталий Мутко очень переживал, что Лионель Месси не приедет. Надо было мне позвонить, сразу успокоил бы Виталия Леонтьевича. Сейчас увидимся с ним в Сочи – поговорим по душам, может, он ещё за кого переживает. А Месси в очередной раз доказал, что он особенный. Не люблю, когда его начинают сравнивать с Роналду или Неймаром. Они одинаковые, великие футболисты. Игроки такого уровня очень похожи. Почти как братья Березуцкие», — сказал Гамула.