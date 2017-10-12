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Мбаппе в 2015 году мог перейти в «РБ Лейпциг»

12 октября 2017, четверг. 11:03 Футбол

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе, который на правах аренды выступает за «ПСЖ», в 2015 году мог перейти в «РБ Лейпциг», тогда выступавший во второй Бундеслиге. Об этом рассказал спортивный директор Ральф Рангник.

«Проблема заключалась в том, что клуб только расстался с Александром Цорнигером, произошло это вскоре после зимнего перерыва в 2015 году. В тот момент мы не знали, кто станет тренером. Отец Килиана сказал мне, что, если я могу гарантировать, что возглавлю команду, он отпустит его к нам, но в феврале я не мог этого обещать», — цитирует Рангника Bild.

В итоге летом нынешний спортивный директор возглавил «РБ Лейпциг» и вывел команду в Бундеслигу. Мбаппе в 2015 году из системы «Монако» перешёл в первую команду монегасков.

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Источник: Bild Сообщить об ошибке
Теги
РБ Лейпциг ФК Монако Килиан Мбаппе
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12 октября 2017, четверг
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