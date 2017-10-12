Защитник «Арсенала» Мустафи выбыл из строя на 4-6 недель

Защитник «Арсенала» и сборной Германии Шкодран Мустафи не поможет своей команде в ближайших матчах. Футболист угодил в лазарет из-за травмы бедра, которую получил в матче квалификации ЧМ-2018 с Азербайджаном (5:1).
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер на пресс-конференции в преддверии встречи 8-го тура АПЛ с «Уотфордом» сообщил, что на восстановление Мустафи потребуется 4-6 недель.
Таким образом, 25-летний немец пропустит минимум четыре матча АПЛ. Помимо встречи с «Уотфордом» Мустафи не сыграет против «Эвертона» (22 октября), «Суонси Сити» (28 октября), «Манчестер Сити» (5 ноября) и «Тоттенхэм Хотспур» (18 ноября).
Защитник сборной Германии и «Арсенала» Мустафи получил мышечную травму