Защитник сборной Германии и «Арсенала» Мустафи получил мышечную травму

Защитник лондонского «Арсенала» и сборной Германии Шкодран Мустафи получил мышечную травму в матче отборочного цикла ЧМ-2018 против Азербайджана (5:1), сообщает The Guardian. Футболист вышел в стартовом составе своей команды, но был заменён на 36-й минуте.
«Кажется, у Мустафи надрыв мышцы или мышечной ткани. Ему придётся пропустить некоторое время», — сказал после матча наставник сборной Германии Йоахим Лёв.
Немцы, досрочно завоевавшие путёвку на чемпионат мира в России, выиграли 10 матчей из 10 в своей отборочной группе с разницей мячей 43 — 4.
Итоговое турнирное положение в группе C: 1. Германия — 30 очков; 2. Северная Ирландия — 19; 3. Чехия — 15; 4. Норвегия — 13; 5. Азербайджан — 10; 6. Сан-Марино — 0.
Германия — Азербайджан — 5:1: немцы выиграли все матчи в отборе ЧМ-2018