Дефо: мечтаю сыграть на чемпионате мира в России

Нападающий «Борнмута» и сборной Англии Джермейн Дефо мечтает отправиться в составе национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России.
«Перед чемпионатом мира всегда хочется проявить себя как можно лучше в клубе, потому что вызов в сборную основывается на том, как ты играешь, всё просто. Как нападающий, вы должны забивать голы. Опыт выступления на чемпионате мира – это нечто особенное. Это вершина всего. Возможность сыграть на чемпионате мира именно с этим составом была бы также особенной. У нынешней сборной есть гораздо больше шансов удачно выступить. Поэтому я, конечно же, мечтаю сыграть на столь крупном турнире», — цитирует Дефо Sky Sports.
Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В квалификации ЧМ-2018 35-летний Дефо принял участие в 2 матчах и забил 1 гол.