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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Дефо: мечтаю сыграть на чемпионате мира в России

12 октября 2017, четверг. 13:06 Футбол

Нападающий «Борнмута» и сборной Англии Джермейн Дефо мечтает отправиться в составе национальной команды на чемпионат мира 2018 года, который летом пройдёт в России.

«Перед чемпионатом мира всегда хочется проявить себя как можно лучше в клубе, потому что вызов в сборную основывается на том, как ты играешь, всё просто. Как нападающий, вы должны забивать голы. Опыт выступления на чемпионате мира – это нечто особенное. Это вершина всего. Возможность сыграть на чемпионате мира именно с этим составом была бы также особенной. У нынешней сборной есть гораздо больше шансов удачно выступить. Поэтому я, конечно же, мечтаю сыграть на столь крупном турнире», — цитирует Дефо Sky Sports.

Чемпионат мира пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. В квалификации ЧМ-2018 35-летний Дефо принял участие в 2 матчах и забил 1 гол.

Дефо поразил ворота 36 команд АПЛ в 17 сезонах
Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Борнмут Сборная Англии — Футбол Джермейн Дефо ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
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