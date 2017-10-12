Скала назвал главную, на свой взгляд, проблему Карреры в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Невио Скала высказал мнение, что главной проблемой наставника красно-белых Массимо Карреры является незнание русского языка.
«Массимо Каррера общается через переводчика, но этого недостаточно, чтобы передать концепции, как технические, так и мотивационные. Когда в Москве я думал о том, чтобы сделать какую-нибудь штуку для игроков, я не смог. Например, я пошёл на кухню, чтобы приготовить макароны для футболистов, и это взволновало их больше, чем какой-то из моих разговоров перед игрой или во время тренировки. Вы никогда не попадёте в душу и сердце футболиста в другой стране. Невозможность общаться — это величайший недостаток, когда вы тренируете за границей. Сначала игрокам интересно, но когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, то свет гаснет», — цитирует Скалу ITASportPress.