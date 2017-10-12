На первом этапе продажи билетов на ЧМ-2018 было подано около 3,5 млн заявок

На первом этапе продажи билетов на чемпионат мира 2018 года, который завершился 12 октября, было подано 3 496 204 заявки. В продажу билеты поступили 14 сентября.
«Большинство заявок поданы российскими болельщиками, в то время как международный спрос составляет более 30%. В десятку лидеров также входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши. Кроме того, около 150 тысяч билетов было запрошено на матч открытия и более 300 тысяч – на финал.
В ходе первого периода продаж все желающие имели возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.
Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди, то есть болельщики смогут приобрести их в режиме реального времени, и подтверждение успешной заявки будет приходить сразу после завершения оплаты. Все билеты, приобретённые в ходе первого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться)", — сообщили в пресс-службе ФИФА.
На данный момент, помимо страны-организатора России в финальном турнире уже обеспечили себе участие Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Панама, Уругвай, Колумбия и Аргентина.