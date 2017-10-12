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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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На первом этапе продажи билетов на ЧМ-2018 было подано около 3,5 млн заявок

12 октября 2017, четверг. 15:31 Футбол

На первом этапе продажи билетов на чемпионат мира 2018 года, который завершился 12 октября, было подано 3 496 204 заявки. В продажу билеты поступили 14 сентября.

«Большинство заявок поданы российскими болельщиками, в то время как международный спрос составляет более 30%. В десятку лидеров также входят болельщики из Германии, Бразилии, Аргентины, Мексики, США, Колумбии, Египта, Китая и Польши. Кроме того, около 150 тысяч билетов было запрошено на матч открытия и более 300 тысяч – на финал.

В ходе первого периода продаж все желающие имели возможность подать заявки на билеты исключительно на сайте FIFA.com/bilet. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.

Первый этап продажи билетов на ЧМ-2018 возобновится 16 ноября. Билеты будут продаваться в порядке живой очереди, то есть болельщики смогут приобрести их в режиме реального времени, и подтверждение успешной заявки будет приходить сразу после завершения оплаты. Все билеты, приобретённые в ходе первого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года (сроки будут уточняться)", — сообщили в пресс-службе ФИФА.

На данный момент, помимо страны-организатора России в финальном турнире уже обеспечили себе участие Бразилия, Иран, Япония, Мексика, Бельгия, Южная Корея, Саудовская Аравия, Германия, Англия, Испания, Нигерия, Коста-Рика, Польша, Египет, Исландия, Сербия, Франция, Португалия, Панама, Уругвай, Колумбия и Аргентина.

На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 2 млн заявок
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Болельщики — Футбол ФИФА ЧМ-2018
Новости. Чемпионат мира 2018
12 октября 2017, четверг
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