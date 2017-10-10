На приобретение билетов на матчи ЧМ-2018 подано более 2 млн заявок

Пресс-служба ФИФА в пресс-релизе подвела промежуточные итоги продажи билетов на матчи чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.
«Заканчивается первый период продажи билетов на ЧМ-2018. Продажа билетов путём случайной жеребьёвки завершится 12 октября, и у всех желающих ещё есть прекрасная возможность стать частью чемпионата мира в России, подав заявку на сайте FIFA.com/bilet в ближайшие несколько дней.
Продажи стартовали 14 сентября, и с тех пор было запрошено более двух миллионов билетов. Лидируют по количеству поданных заявок болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запрошенных билетов. Таким образом, заявки из других стран составляют более 30 процентов. В первых рядах — болельщики из Германии, Бразилии, Мексики, США, Аргентины, Китая, Колумбии, Израиля и Египта. Ожидается, что по мере того как новые команды будут оформлять путёвки на ЧМ-2018, количество зарубежных болельщиков, подающих заявки на билеты, также будет расти.
В ходе первого периода продаж, который завершится 12 октября в 12:00 по московскому времени, болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте FIFA.com/bilet. Заявку можно подать в любой момент, даже в первый или в последний день данного периода: у всех заявок будут равные шансы на успех, независимо от даты подачи. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьёвки. Независимо от того, была ли заявка удовлетворена полностью, частично или не удовлетворена, все болельщики получат уведомление о статусе заявки до 16 ноября 2017 года.
Билеты, приобретённые в ходе этого этапа продаж, будут доставлены владельцам бесплатно. Доставка билетов начнётся не раньше апреля/мая 2018 года», — сообщили в пресс-службе ФИФА.