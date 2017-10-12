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Слуцкий: в физическом плане игроки «Халла» находятся на другом, лучшем уровне

12 октября 2017, четверг. 15:31 Футбол

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий в преддверии матча 12-го тура Чемпионшипа с «Норвич Сити» отметил, что его команда в физическом плане стала выглядеть лучше, но нуждается в серии побед, чтобы сократить отставание от лидеров.

«Очень важно, чтобы наши результаты стали последовательными. Мы должны выиграть несколько матчей подряд. Пока мы выиграли один, а в этой лиге это ничего не значит. На данный момент между нами и командами в верхней части таблицы есть разрыв. Мы должны двигаться быстро, чтобы сократить его. Но нужно побеждать.

Я думаю, что в физическом плане мы находимся на другом, лучшем уровне, чем после первого международного перерыва. Но мы также должны показать характер и мотивацию, проявить лучшие качества.

Мы хорошо поработали во время перерыва. Некоторые футболисты сыграли за молодёжную команду. Это очень хорошо для них. Молодые игроки никогда не устают. У них была возможность получить больше игровой практики», — цитирует Слуцкого пресс-служба клуба.

Матч «Норвич Сити» — «Халл Сити» состоится 14 октября. Начало – в 17:00 мск.

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Источник: Сайт "Халл Сити" Сообщить об ошибке
Теги
Норвич Сити Халл Сити Леонид Слуцкий
Новости. Футбол
12 октября 2017, четверг
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